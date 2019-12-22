Число жертв штормов в Европе возросло до 9

Число погибших в результате штормов в Испании, Португалии и Франции в воскресенье составило уже 9 человек.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство AFP.

Штормы "Эльза" и "Фабиeн" переполнили реки, разрушили линии электропередач, вырвали деревья с корнями и нарушили железнодорожные и воздушные перевозки по всему региону.

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Без электричества остались более 118 тысяч домашних хозяйств.

На сегодня два человека погибли в Португалии и семь в Испании. Последней жертвой стал рыбалка в Каталонии, которого смыло со скал в море.

Непогода в Испании, Португалии и южной Франции начала бурлить в ночь на пятницу и в субботу стало известно о восьми жертвах стихии.

В Португалии из-за наводнения на железной дороге остановилось сообщение между столицей Лиссабоном и вторым крупнейшим городом Порту.

Из Испании поступили сообщения об отмене авиарейсов. Испанское национальное метеорологическое бюро в субботу объявило на всем побережье Галисии и соседнего региона Астурии состояние повышенной готовности из-за сильных ветров и волн.