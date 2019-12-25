Настоятель Нотр-Даму: собор, ймовірно, повністю не врятувати

Собор Нотр-Дам у Парижі все ще настільки крихкий, що існує 50% ймовірність неможливості зберегти повністю його конструкцію.

Про це заявив настоятель собору Патрік Шове, повідомляє "Європейська правда з посиланням на AP.

За його словами, реставраційні роботи після великої пожежі, ймовірно, не почнуться до 2021 року.

Читайте також Парламент Франції ухвалив закон про відбудову Нотр-Даму

"Сьогодні ми можемо сказати, що є ймовірність у 50%, що собор буде збережений. Також існує вірогідність у 50% того, що риштування (встановлене до пожежі - ЄП) впаде на три склепіння, оскільки, як ви бачите, будівля все ще дуже крихка", - сказав він.

Собор XII століття перебував на реконструкції, коли у квітні спалахнула пожежа, в результаті якої обвалився дах і шпиль. Одним з найскладніших етапів роботи є вилучення 50 тисяч елементів старого риштування, встановленого у задній частині будівлі.

"Нам потрібно повністю прибрати риштування, щоб зробити будівлю безпечною, тому в 2021 році ми, ймовірно, почнемо відновлення собору", - сказав Шове.

Читайте також Пожежа в Нотр-Дамі не була навмисним підпалом

"Після того, як риштування знімуть, нам потрібно оцінити стан собору, кількість каменів, які необхідно видалити і замінити", - додав він.

За його оцінками, буде потрібно ще три роки, щоб люди могли знову безпечно увійти в собор, але повне відновлення займе більше часу.

Президент Еммануель Макрон заявив, що хоче, аби собор був відновлений до 2024 року, коли в Парижі пройде Олімпіада, але експерти поставили під сумнів реалістичність цих термінів.

Як повідомлялося, у Нотр-Дамі вперше з часів Великої французької революції не було різдвяної меси.