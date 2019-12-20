У Нотр-Дамі вперше з часів Великої французької революції не буде різдвяної меси

У Соборі Паризької Богоматері через квітневу пожежу цьогоріч вперше з часів Великої французької революції не проводитимуть різдвяну службу.

Про це повідомляє "Європейська правда з посиланням на AP.

"Це перший раз з часів Французької революції, коли не буде ніякої опівнічної меси (в Нотр-Дамі)", - сказав настоятель собору Патрік Шове.

Він сказав, що навіть у важкі часи Першої світової війни собор не відмовлявся від проведення різдвяних мес. Під час Другої світової війни, коли Париж перебував під нацистською окупацією, за словами настоятеля, також "не було жодних проблем".

Шове зазначив, що, наскільки йому відомо, собор був закритий тільки на Різдво в період після 1789 року, коли антикатолицькі французькі революціонери перетворили пам'ятку в "храм розуму".

Читайте також Реконструкція Нотр-Даму відкладається через забруднення свинцем

За даними агентства, цьогорічну різдвяну службу перенесено в Сен-Жермен-л'Осерруа - середньовічну церкву Парижа поблизу Лувру.

До цієї церкви перенесуть певні елементи собору, зокрема, знамениту готичну скульптуру Богоматері з немовлям Ісусом на руках, яка дивом уціліла після пожежі.

Масштабна пожежа сталася в соборі Паризької Богоматері 15 квітня. Вона виникла на будівельних риштуваннях, зведених над дахом собору в зв'язку з реставрацією. В результаті пожежі обвалилися шпиль Нотр-Даму і дах.