США посилять допомогу союзникам в Середземномор'ї для протидії РФ і Туреччині

Конгрес США зосередиться на підтримці середземноморських партнерів, таких як Ізраїль, Греція і Кіпр, прагнучи протистояти Росії і Туреччини.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише The Hill.

Минулого тижня Конгрес прийняв закон про фінансування роботи уряду в рамках пакету витрат на суму $1,4 трлн., який робить США ключовим гравцем на ринку природного газу в регіоні завдяки партнерству у сфері безпеки та енергетики з країнами Східного Середземномор'я.

Цей захід зміцнює військові зв'язки з Грецією і скасовує давнє ембарго на поставки зброї на Кіпр, підтверджуючи прихильність США цим країнам.

"Знявши американське ембарго на поставки зброї на Кіпр, і надавши необхідну іноземну військову допомогу Греції, цей закон забезпечує комплексний підхід до стабільності ключових регіональних партнерів", - сказав сенатор-республіканець Марко Рубіо.

Видання відзначає, що США прийняли новий закон під час уже історично напружених відносин між Грецією і Туреччиною, коли Афіни звинувачували Анкару в неодноразовому порушенні повітряного простору Греції.

Кіпр, зі свого боку, знаходиться в майже піввіковій територіальній суперечці з Туреччиною. Острівна країна розділена навпіл між незалежною Республікою Кіпр на півдні і окупованою Туреччиною територією на півночі.

"У всі більш нестабільному регіоні, коли Туреччина робить рішучий поворот від Заходу, партнерство Греція-Кіпр-Ізраїль з США є особливо своєчасним", - сказав член Палати представників Гус Біліракіс.