США усилят помощь союзникам в Средиземноморье для противодействия РФ и Турции

Конгресс США сосредоточится на поддержке средиземноморских партнеров, таких как Израиль, Греция и Кипр, стремясь противостоять России и Турции.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет The Hill.

На прошлой неделе Конгресс принял закон о финансировании работы правительства в рамках пакета расходов на сумму $1,4 трлн., который делает США ключевым игроком на рынке природного газа в регионе благодаря партнерству в сфере безопасности и энергетики со странами Восточного Средиземноморья.

Эта мера укрепляет военные связи с Грецией и отменяет давнее эмбарго на поставки оружия на Кипр, подтверждая приверженность США этим странам.

"Сняв американское эмбарго на поставки оружия на Кипр, и предоставив необходимую иностранную военную помощь Греции, этот закон обеспечивает комплексный подход к стабильности ключевых региональных партнеров", - сказал сенатор-республиканец Марко Рубио.

Издание отмечает, что США приняли новый закон во время уже исторически напряженных отношений между Грецией и Турцией, когда Афины обвиняли Анкару в неоднократном нарушении воздушного пространства Греции.

Кипр, со своей стороны, находится в почти полувековом территориальном споре с Турцией. Островная страна разделена пополам между независимой Республикой Кипр на юге и оккупированной Турцией территорией на севере.

"Во все более нестабильном регионе, когда Турция делает решительный поворот от Запада, партнерство Греция-Кипр-Израиль с США является особенно своевременным", - сказал член палаты представителей Гус Билиракис.