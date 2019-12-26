Трамп: Росія, Сирія та Іран вбивають тисячі мирних жителів в Ідлібі

Президент США Дональд Трамп закликав Росію, Сирію та Іран припинити бойові дії в сирійській провінції Ідліб.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Трамп написав у Twitter.

"Росія, Сирія та Іран вбивають або збираються вбити тисячі невинних мирних жителів у провінції Ідліб. Не робіть цього! Туреччина наполегливо працює над тим, щоб зупинити цю бійню", - написав американський президент.

Russia, Syria, and Iran are killing, or on their way to killing, thousands if inocent civilians in Idlib Province. Don’t do it! Turkey is working hard to stop this carnage. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 26, 2019

Як відомо, 19 грудня армія під керівництвом президента Сирії Башара Асада за підтримки авіації і спецназу Росії почала наступ в провінції Ідліб, яка контролюється сирійськими повстанцями.

Метою наступу відновлення контролю над головною магістраллю, що зв'язує столицю Дамаск із північним містом Алеппо.

Агентствo ООН з координації гуманітарних питань заявило, що кількість сирійських цивільних, яким від початку грудня довелося залишити свої домівки та табори для біженців на північному заході Сирії, за останні кілька днів зросла до 70 тисяч осіб.

Нагадаємо, у жовтні президент США Дональд Трамп наказав вивести американський контингент з півночі Сирії. Відразу після цього Туреччина почала масштабний наступ на сирійських курдів, які впродовж останніх років були союзниками Сполучених Штатів.