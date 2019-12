Трамп: Росія, Сирія та Іран вбивають тисячі мирних жителів в Ідлібі

Президент США Дональд Трамп закликав Росію, Сирію та Іран припинити бойові дії в сирійській провінції Ідліб.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Трамп написав у Twitter.

"Росія, Сирія та Іран вбивають або збираються вбити тисячі невинних мирних жителів у провінції Ідліб. Не робіть цього! Туреччина наполегливо працює над тим, щоб зупинити цю бійню", - написав американський президент.

Russia, Syria, and Iran are killing, or on their way to killing, thousands if inocent civilians in Idlib Province. Don’t do it! Turkey is working hard to stop this carnage.