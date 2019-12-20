Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Україна і Німеччина позитивно оцінюють хід газових переговорів

На заході Європи вирує шторм "Ельза": у Португалії та Іспанії загинули 4 людини

Сирійська армія за підтримки РФ почала новий наступ в Ідлібі

Парламент Британії проведе голосування за угоду про Brexit






Наступ Асада й РФ у Сирії: в ООН заявили про 70 тис. біженців

П'ятниця, 20 грудня 2019, 14:30

Агентствo ООН з координації гуманітарних питань (OCHA) заявило, що кількість сирійських цивільних, яким від початку грудня довелося залишити свої домівки та табори для біженців на північному заході Сирії, за останні кілька днів зросла до 70 тис. осіб.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство ANSA.

Увечері 19 грудня армія під керівництвом президента Сирії Башара Асада за підтримки авіації і спецназу Росії почала наступ в провінції Ідлібі, зокрема на місто Маарат аль-Нуман.

Бої та бомбардування тривають 20 грудня. Біженці, здебільшого жінки, люди похилого віку та діти, масово намагаються залишити близькі райони в Ідлібі, людям не вистачає транспорту.

Як пише турецьке державне агентство Anadolu, армія режиму Башара Асада 20 грудня за участі проіранських бойовиків, російського спецназу і так званих "Сил тигра" захопила два селища в Ідлібі.

У регіоні тривають запеклі бої за селища Іджаз і Таль-Джафар.

Водночас армія режиму Асада продовжує завдавати артилерійські і повітряні удари по містах Маарат аль-Нуман і Серакіб.

Метою наступу відновлення контролю над головною магістраллю, що зв'язує столицю Дамаск із північним містом Алеппо.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Сирія
powered by lun.ua