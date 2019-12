Наступ Асада й РФ у Сирії: в ООН заявили про 70 тис. біженців

Агентствo ООН з координації гуманітарних питань (OCHA) заявило, що кількість сирійських цивільних, яким від початку грудня довелося залишити свої домівки та табори для біженців на північному заході Сирії, за останні кілька днів зросла до 70 тис. осіб.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство ANSA.

Увечері 19 грудня армія під керівництвом президента Сирії Башара Асада за підтримки авіації і спецназу Росії почала наступ в провінції Ідлібі, зокрема на місто Маарат аль-Нуман.

Бої та бомбардування тривають 20 грудня. Біженці, здебільшого жінки, люди похилого віку та діти, масово намагаються залишити близькі райони в Ідлібі, людям не вистачає транспорту.

#Breaking @OCHA_Syria confirms another 60.000 civilians were displaced by the ongoing #AssadPutin offensive in #Idlib between early December and yesterday. Thousands more are fleeing as we speak (picture from today). #PutinAtWar #BombAssad pic.twitter.com/zuf94UGPin

Today, #MaaratAlNuman shares the same fate as #Douma, #Aleppo and so many other cities before ...

It is getting obliterated by the #AssadPutin air force. pic.twitter.com/qcZPPnUYM3