Трамп Россия, Сирия и Иран убивают тысячи мирных жителей в Идлибе

Президент США Дональд Трамп призвал Россию, Сирию и Иран прекратить боевые действия в сирийской провинции Идлиб.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Трамп написал в Twitter.

"Россия, Сирия и Иран убивают или собираются убить тысячи невинных мирных жителей в провинции Идлиб. Не делайте этого! Турция упорно работает над тем, чтобы остановить эту бойню", - написал американский президент.

Russia, Syria, and Iran are killing, or on their way to killing, thousands if inocent civilians in Idlib Province. Don’t do it! Turkey is working hard to stop this carnage.