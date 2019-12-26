Трамп Россия, Сирия и Иран убивают тысячи мирных жителей в Идлибе

Президент США Дональд Трамп призвал Россию, Сирию и Иран прекратить боевые действия в сирийской провинции Идлиб.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Трамп написал в Twitter.

"Россия, Сирия и Иран убивают или собираются убить тысячи невинных мирных жителей в провинции Идлиб. Не делайте этого! Турция упорно работает над тем, чтобы остановить эту бойню", - написал американский президент.

Russia, Syria, and Iran are killing, or on their way to killing, thousands if inocent civilians in Idlib Province. Don’t do it! Turkey is working hard to stop this carnage. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 26, 2019

Как известно, 19 декабря армия под руководством президента Сирии Башара Асада при поддержке авиации и спецназа России начала наступление в провинции Идлиб, которая контролируется сирийскими повстанцами.

Целью наступления было восстановление контроля над главной магистралью, связывающей столицу Дамаск с северным городом Алеппо.

Агентствo ООН по координации гуманитарных вопросов заявило, что число сирийских гражданских, которым с начала декабря пришлось оставить свои дома и лагеря для беженцев на северо-западе Сирии, за последние несколько дней возросла до 70 тысяч человек.

Напомним, в октябре президент США Дональд Трамп приказал вывести американский контингент с севера Сирии. Сразу после этого Турция начала масштабное наступление на сирийских курдов, которые на протяжении последних лет были союзниками Соединенных Штатов.