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Трамп Россия, Сирия и Иран убивают тысячи мирных жителей в Идлибе

Четверг, 26 декабря 2019, 16:31

Президент США Дональд Трамп призвал Россию, Сирию и Иран прекратить боевые действия в сирийской провинции Идлиб.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Трамп написал в Twitter.

"Россия, Сирия и Иран убивают или собираются убить тысячи невинных мирных жителей в провинции Идлиб. Не делайте этого! Турция упорно работает над тем, чтобы остановить эту бойню", - написал американский президент.

Как известно, 19 декабря армия под руководством президента Сирии Башара Асада при поддержке авиации и спецназа России начала наступление в провинции Идлиб, которая контролируется сирийскими повстанцами.

Целью наступления было восстановление контроля над главной магистралью, связывающей столицу Дамаск с северным городом Алеппо.

Агентствo ООН по координации гуманитарных вопросов заявило, что число сирийских гражданских, которым с начала декабря пришлось оставить свои дома и лагеря для беженцев на северо-западе Сирии, за последние несколько дней возросла до 70 тысяч человек.

Напомним, в октябре президент США Дональд Трамп приказал вывести американский контингент с севера Сирии. Сразу после этого Турция начала масштабное наступление на сирийских курдов, которые на протяжении последних лет были союзниками Соединенных Штатов.

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Сирия Трамп
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