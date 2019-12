Авіація РФ бомбардує населені пункти Ідліба: 9 загиблих

Російська авіація продовжує завдавати ударів по населених пунктах сирійської провінції Ідліб.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Anadolu.

За інформацією сил цивільної оборони Ідліба ("Білі каски"), жертвами повітряних ударів у ніч на 23 грудня стали ще дев'ятеро мирних сирійців. Ударів зазнали місто Маарат аль-Нуман та низка сіл

#Idlib : The man who took this photo of civilians caught in ongoing airstrikes, engineer Abeer Al Daher, was himself killed today by a #Russian airstrike. RIP 🌿 pic.twitter.com/XKyA5TIxXP