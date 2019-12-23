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Авіація РФ бомбардує населені пункти Ідліба: 9 загиблих

Понеділок, 23 грудня 2019, 10:47

Російська авіація продовжує завдавати ударів по населених пунктах сирійської провінції Ідліб.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Anadolu.

За інформацією сил цивільної оборони Ідліба ("Білі каски"), жертвами повітряних ударів у ніч на 23 грудня стали ще дев'ятеро мирних сирійців. Ударів зазнали місто Маарат аль-Нуман та низка сіл

Також ВПС Росії завдали ударів по транспортним шляхам, які використовує населення для втечі до кордону з Туреччиною.

Тим часом, авіація режиму Башара Асада завдала ударів по місту Серакеб і низці населених пунктів. Населення більшості з цих населених пунктів в останні тижні покинуло свої будинки і тому жертв серед цивільних осіб не виявилося.

Саракеб і Маарет аль-Нуман - два великих міста, що утримуються повстанцями-джихадистами. Вони розміщені на шосе, яке пов'язує столицю Дамаск з найбільшим сирійським містом Алеппо. Обидва міста майже порожні після втечі більшості мирних жителів.

Оскільки припинення вогню, запроваджене наприкінці серпня, фактично було зруйноване, уряд намагається отримати доступ до стратегічного шосе Дамаск-Алеппо. Сирійські війська останніми днями наступають на північ у напрямку Маарет аль-Нумана.

Росія, підтримувана Китаєм, в п'ятницю наклала своє 14-е від початку сирійського конфлікту вето на резолюцію щодо Сирії у Раді безпеки ООН.

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