Сирійська арабська армія розпочала другу фазу свого наступу на Ідліб ввечері 19 грудня. Головною ціллю є місто Маарат аль-Нуман.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на видання Al Masdar News.

Під керівництвом 25-х сил спеціальних місій (раніше "Сили Тигра") сирійська армія розпочала штурм оборонних сил повстанців-джихадистів, почалися жорстокі сутички.

Повстанці раніше заявляли, що бригадою "Сили Тигра" насправді командує не режим Башара Асада, а Росія.

Як пише турецьке державне агентство Anadolu, авіація Асада і Росії в четвер завдали ударів по населених пунктах в Ідлібі, внаслідок яких загинули ще 13 мирних мешканців, отримали поранення щонайменше 40 осіб.

Про наступ Асада й союзників на Маарат аль-Нуман повідомляє у своєму Twitter і німецький журналіст Джуліан Рьопке.

"У Ідлібі терор Росії проти невинних мирних мешканців тривав цілу ніч і триває зараз", - пише він 20 грудня.

In #Moscow, the terror against Russia lasted for 30 minutes.

In #Idlib, Russia’s terror against innocent civilians lasted the whole night and continues right now.#PutinAtWar https://t.co/bUXrrJB7rn