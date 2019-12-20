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Сирійська армія за підтримки РФ почала новий наступ в Ідлібі

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Сирійська армія за підтримки РФ почала новий наступ в Ідлібі

П'ятниця, 20 грудня 2019, 10:05

Сирійська арабська армія розпочала другу фазу свого наступу на Ідліб ввечері 19 грудня. Головною ціллю є місто Маарат аль-Нуман.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на видання Al Masdar News.

Під керівництвом 25-х сил спеціальних місій (раніше "Сили Тигра") сирійська армія розпочала штурм оборонних сил повстанців-джихадистів, почалися жорстокі сутички. 

Повстанці раніше заявляли, що бригадою "Сили Тигра" насправді командує не режим Башара Асада, а Росія.

Як пише турецьке державне агентство Anadolu, авіація Асада і Росії в четвер завдали ударів по населених пунктах в Ідлібі, внаслідок яких загинули ще 13 мирних мешканців, отримали поранення щонайменше 40 осіб.

Про наступ Асада й союзників на Маарат аль-Нуман повідомляє у своєму Twitter і німецький журналіст Джуліан Рьопке.

"У Ідлібі терор Росії проти невинних мирних мешканців тривав цілу ніч і триває зараз", - пише він 20 грудня.

За даними Рьопке, сили Асада захопили кілька поселень.

Протягом останніх днів Сирійська арабська армія нарощувала свої сили по південній та південно-східній осях Ідлібу, повідомляючи про декілька танків, які прибувають на допомогу майбутньому наступу.

Метою наступу відновлення контролю над головною магістраллю, що зв'язує столицю Дамаск із північним містом Алеппо.

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