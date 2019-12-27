Бортпровідники Lufthansa проведуть страйк до кінця року

Бортпровідники німецької авіакомпанії Lufthansa вийдуть на черговий страйк до кінця 2019 року.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Deutsche Welle.

Точні дані про початок акції профспілка оприлюднить ввечері 27 грудня, зазначив агентству dpa у четвер представник профспілки бортпровідників Ufo Микола Баубліс.

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В ході тарифного спору з керівництвом Lufthansa профспілка Ufo восени провела кілька попереджувальних страйків в чотирьох дочірніх компаніях і дводенний страйк в основний компанії.

На початку листопада були скасовані в цілому близько 1500 авіарейсів, наслідки відчули на собі близько 200 тисяч пасажирів.

Учасники страйку вимагали від роботодавця провести переговори про підвищення розміру добових та інших виплат, а також про інші поліпшення умов праці.

Наприкінці листопада керівництво Lufthansa запропонувало Ufo почати переговори для врегулювання спору про підвищення зарплати в авіакомпаніях.