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Бортпроводники Lufthansa проведут забастовку до конца года

Пятница, 27 декабря 2019, 08:12

Бортпроводники немецкой авиакомпании Lufthansa выйдут на очередную забастовку до конца 2019 года.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Deutsche Welle.

Точные данные о начале акции профсоюз обнародует вечером 27 декабря, отметил агентству dpa в четверг представитель профсоюза бортпроводников Ufo Николай Баублис.

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В ходе тарифного спора с руководством Lufthansa профсоюз Ufo осенью провел ряд предупредительных забастовок в четырех дочерних компаниях и двухдневную забастовку в основной компании.

В начале ноября были отменены в общей сложности около 1500 авиарейсов, последствия ощутили на себе около 200 тысяч пассажиров.

Участники стачки требовали от работодателя провести переговоры о повышении размера суточных и других выплат, а также о прочих улучшениях условий труда.

В конце ноября руководство Lufthansa предложило Ufo приступить к переговорам для урегулирования спора о повышении зарплаты в авиакомпаниях.



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