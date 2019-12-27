Бортпроводники Lufthansa проведут забастовку до конца года

Бортпроводники немецкой авиакомпании Lufthansa выйдут на очередную забастовку до конца 2019 года.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Deutsche Welle.

Точные данные о начале акции профсоюз обнародует вечером 27 декабря, отметил агентству dpa в четверг представитель профсоюза бортпроводников Ufo Николай Баублис.

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В ходе тарифного спора с руководством Lufthansa профсоюз Ufo осенью провел ряд предупредительных забастовок в четырех дочерних компаниях и двухдневную забастовку в основной компании.

В начале ноября были отменены в общей сложности около 1500 авиарейсов, последствия ощутили на себе около 200 тысяч пассажиров.

Участники стачки требовали от работодателя провести переговоры о повышении размера суточных и других выплат, а также о прочих улучшениях условий труда.

В конце ноября руководство Lufthansa предложило Ufo приступить к переговорам для урегулирования спора о повышении зарплаты в авиакомпаниях.





