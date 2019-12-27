Німеччина продала зброї на рекордні 7,95 млрд євро, головний покупець - Угорщина

Німецький експорт озброєнь зріс на 65% з січня до середини грудня 2019 року в порівнянні з 2018 роком і досяг рекордних 7,95 млрд євро.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

Згідно з даними Міністерства економіки, схвалений урядом експорт зброї, транспортних засобів і військових кораблів побив попередній рекорд 2015 року, після якого спостерігався трирічний спад.

Цифри показали, що до середини року загальний обсяг експортних ліцензій Німеччини вже перевищив 5,3 млрд євро, що відповідало показнику всього попереднього року.

Найбільша кількість поставок німецької зброї в 2019 році прийшлася на Угорщину, де експорт досяг 1,77 млрд євро, потім Єгипет - 802 млн євро і Сполучені Штати - 483 млн євро.

Частка найбільш неоднозначних поставок в так звані треті країни, які не є ні членами Європейського Союзу, ні членами члени НАТО, знизилася з 52,9% до 44,2% в порівнянні з попереднім роком.

Але абсолютні продажі зросли на 1 млрд. євро, і п'ять з 10 провідних експортних напрямків були третіми країнами.