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Германия продала оружия на рекордные 7,95 млрд евро, главный покупатель - Венгрия

Пятница, 27 декабря 2019, 12:53

Немецкий экспорт вооружений вырос на 65% с января до середины декабря 2019 года по сравнению с 2018 годом и достиг рекордных 7,95 млрд евро.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Согласно данным Министерства экономики, одобренный правительством экспорт оружия, транспортных средств и военных кораблей побил предыдущий рекорд 2015 года, после которого наблюдался трехлетний спад.

Цифры показали, что к середине года общий объем экспортных лицензий Германии уже превысил 5,3 млрд евро, что соответствовало показателю всего предыдущего года.

Наибольшее количество поставок немецкого оружия в 2019 году пришлось на Венгрию, где экспорт достиг 1,77 млрд евро, затем Египет - 802 млн евро и Соединенные Штаты - 483 млн евро.

Доля самых неоднозначных поставок в так называемые третьи страны, которые не являются ни членами Европейского Союза, ни членами члены НАТО, снизилась с 52,9% до 44,2% по сравнению с предыдущим годом.

Но абсолютные продажи выросли на 1 млрд. евро, и пять из 10 ведущих экспортных направлений были третьими странами.

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