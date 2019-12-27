В Австрії врятували лижника, "похованого" під лавиною на 5 годин

Австрійські гірські рятувальники врятували 26-річного лижника, який провів під сніговою лавиною п'ять годин, і назвали це "різдвяним дивом".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Ввечері на Різдво з поліцією зв'язався чоловік, який сказав, що 26-річний чоловік не повернувся з катання на лижах. Йому вдалося додзвонитися до лижника телефоном, але в слухавці він почув тільки потріскування на лінії.

Читайте також На курортах Австрії та Швейцарії зійшли кілька лавин, є постраждалі

Рятувальники з’ясували місце перебування лижника за допомогою його трансивера, що випромінює електромагнітний сигнал, через дві години. Чоловік був під метром снігу на схилі гори Плешніццінкен в північно-західній частині Верхньої Штирії.

Велика команда гірничорятувальної служби Грьобмінга і місцевої поліції відкопала його зі снігу і доставила в долину. Лижник страждав від переохолодження, але інших пошкоджень не мав.

Рятувальна операція

Штефан Шрьок із команди рятувальників розповів, що випадки виживання після стількох годин під снігом трапляються в Австрії раз на 20 років. Якщо людину не знаходять протягом 15 хвилин після лавини, шанси на виживання невеликі, оскільки їй бракує кисню.

Нагадаємо, три лавини зійшли у четвер на австрійському гірськолижному курорті Анкогель і ще одна - на швейцарському курорті Андерматт, внаслідок чого травми отримали щонайменше двоє людей.