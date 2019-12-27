В Австрії врятували лижника, "похованого" під лавиною на 5 годин
Австрійські гірські рятувальники врятували 26-річного лижника, який провів під сніговою лавиною п'ять годин, і назвали це "різдвяним дивом".
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.
Ввечері на Різдво з поліцією зв'язався чоловік, який сказав, що 26-річний чоловік не повернувся з катання на лижах. Йому вдалося додзвонитися до лижника телефоном, але в слухавці він почув тільки потріскування на лінії.
Рятувальники з’ясували місце перебування лижника за допомогою його трансивера, що випромінює електромагнітний сигнал, через дві години. Чоловік був під метром снігу на схилі гори Плешніццінкен в північно-західній частині Верхньої Штирії.
Велика команда гірничорятувальної служби Грьобмінга і місцевої поліції відкопала його зі снігу і доставила в долину. Лижник страждав від переохолодження, але інших пошкоджень не мав.
Штефан Шрьок із команди рятувальників розповів, що випадки виживання після стількох годин під снігом трапляються в Австрії раз на 20 років. Якщо людину не знаходять протягом 15 хвилин після лавини, шанси на виживання невеликі, оскільки їй бракує кисню.
Нагадаємо, три лавини зійшли у четвер на австрійському гірськолижному курорті Анкогель і ще одна - на швейцарському курорті Андерматт, внаслідок чого травми отримали щонайменше двоє людей.