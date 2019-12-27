В Австрии спасли лыжника, "похороненного" под лавиной на 5 часов

Австрийские горные спасатели спасли 26-летнего лыжника, который провел под снежной лавиной 5 часов, и назвали это "рождественским чудом".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Вечером на Рождество с полицией связался человек, который сказал, что 26-летний мужчина не вернулся с катания на лыжах. Ему удалось дозвониться до лыжника по телефону, но в трубке он услышал только потрескивание на линии.

Спасатели выяснили местонахождение лыжника с помощью его трансивера, излучающего электромагнитный сигнал, через 2 часа. Мужчина был под метром снега на склоне горы Плешниццинкен в северо-западной части Верхней Штирии.

Большая команда горноспасательной службы Гребминга и местной полиции откопала его из снега и доставила в долину. Лыжник страдал от переохлаждения, но других повреждений не было.

Спасательная операция

Штефан Шрек из команды спасателей рассказал, что случаи выживания после стольких часов под снегом случаются в Австрии раз в 20 лет. Если человека не находят в течение 15 минут после лавины, шансы на выживание невелики, поскольку ему не хватает кислорода.

Напомним, три лавины сошли в четверг на австрийском горнолыжном курорте Анкогель и еще одна - на швейцарском курорте Андерматт, в результате чего травмы получили по меньшей мере два человека.