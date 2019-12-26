На курортах Австрії та Швейцарії зійшли кілька лавин, є постраждалі

Три лавини зійшли у четвер на австрійському гірськолижному курорті Анкогель і ще одна - на швейцарському курорті Андерматт, внаслідок чого травми отримали щонайменше двоє людей.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на місцеві ЗМІ.

За словами представника швейцарської поліції, після того як на гірськолижну трасу в Андерматті зійшла велика лавина, двох осіб з легкими травмами витягли з-під снігу і доставили в лікарню, повідомляє Swiss Info.

Зазначається, під снігом можуть бути ще люди, велика група рятувальників продовжує пошукову операцію.

В Австрії одна з лавин сталася за межами виділеного лижного схилу і під снігом опинилися двоє лижників, які, втім, змогли самі звільнитися, повідомляє агентство APA.

Представник місцевої поліції повідомив, що понад 60 рятувальників, вертольотів і собак шукають людей, які могли опинитися під сильною лавиною, що обрушилася прямо на схил.