Франція викликала посла Ірану через заарештованих дослідників

МЗС Франції викликало посла Ірану і заявило про вимогу звільнити двох французьких дослідників, які перебувають у сумнозвісній тегеранській в'язниці.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Associated Press.

Франція вважає багатомісячне затримання Фаріби Адельхи та Роланда Маршала "неприйнятним" і просить дозволу на їх відвідування консульськими співробітниками.

Міністерство заявило, що посла викликали у четвер і що Франція вимагає "повної прозорості" щодо того, що відбувається з дослідниками.

В липні іранські чиновники заявили, що Адельху, видатного антрополога, яка часто їздила до Ірану для дослідження постреволюційного іранського суспільства, заарештували за звинуваченням у шпигунстві. Її друга та колегу-дослідника Маршала заарештували, коли він намагався її відвідати.

Адельха оголосила голодування разом з іншою ув'язненою вченою з Австралії Кайлі Мур-Гілберт. Мур-Гілберт, науковий співробітник Мельбурнського університету на Близькому Сході, знаходиться у в'язниці з жовтня 2018 року.