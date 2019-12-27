Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Україна сподівається, що Німеччина змінить рішення не надавати військову допомогу

У Босфорі сіло на мілину вантажне судно, рух кораблів тимчасово закрили

Єврокомісія: газотранспортний оператор України може працювати за законами ЄС

Посол США розказав, як можна вирішити проблему кордону на Донбасі






Франція викликала посла Ірану через заарештованих дослідників

П'ятниця, 27 грудня 2019, 18:47

МЗС Франції викликало посла Ірану і заявило про вимогу звільнити двох французьких дослідників, які перебувають у сумнозвісній тегеранській в'язниці.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Associated Press.

Франція вважає багатомісячне затримання Фаріби Адельхи та Роланда Маршала "неприйнятним" і просить дозволу на їх відвідування консульськими співробітниками.

Міністерство заявило, що посла викликали у четвер і що Франція вимагає "повної прозорості" щодо того, що відбувається з дослідниками.

В липні іранські чиновники заявили, що Адельху, видатного антрополога, яка часто їздила до Ірану для дослідження постреволюційного іранського суспільства, заарештували за звинуваченням у шпигунстві. Її друга та колегу-дослідника Маршала заарештували, коли він намагався її відвідати.

Адельха оголосила голодування разом з іншою ув'язненою вченою з Австралії Кайлі Мур-Гілберт. Мур-Гілберт, науковий співробітник Мельбурнського університету на Близькому Сході, знаходиться у в'язниці з жовтня 2018 року.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Франція
powered by lun.ua