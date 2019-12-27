Франция вызвала посла Ирана через арестованных исследователей

МИД Франции вызвал посла Ирана и заявил о требовании освободить двух французских исследователей, находящихся в печально известной тегеранской тюрьме.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Associated Press.

Франция считает многомесячное задержания Фариба Адельхи и Роланда Маршала "неприемлемым" и просит разрешения на их посещение консульскими сотрудниками.

Министерство заявило, что посла вызвали в четверг и Франция требует "полной прозрачности" относительно того, что происходит с исследователями.

В июле иранские чиновники заявили, что Адельху, выдающегося антрополога, которая часто ездила в Иран для исследования постреволюционного иранского общества, арестовали по обвинению в шпионаже. Ее коллегу-исследователя Маршала арестовали, когда он пытался ее навестить.

Адельха объявила голодовку вместе с другой заключенной ученым из Австралии Кайли Мур-Гилберт. Мур-Гилберт, научный сотрудник Мельбурнского университета на Ближнем Востоке, находится в тюрьме с октября 2018 года.