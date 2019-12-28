Партію Меркель чекає зміна лідера - опитування

Фрідріх Мерц є лідером на здобуття посади голови консервативного Християнсько-демократичного союзу (ХДС).

Як повідомляє "Європейська правда" із посиланням на портал dpa, про це свідчать результати опитування, проведеного YouGov.

Бачити на чолі партії Меркель Фрідріха Мерца воліли б 13% німців. Йому поступаються лідер Християнсько-соціального союзу (ХСС) Маркус Содер (8%), а також чинний лідер партії Анегрет Крамп-Карренбауер – за неї відало голоси лише 5,2% німців.

Разом із тим, більшість опитаних (59%) заявили, що не будуть голосувати за жодного з потенційних кандидатів ХДС у канцлера, або не змогли відповісти.

Мерц лідирує й серед виборців ХДС: його лідерство у партії схвалюють 23% партійців, 14% віддали голоси Сойдеру, і лише 10%- за Крамп-Карренбауер.

Нагадаємо, рік тому після рішення Ангели Меркель скласти повноваження голови партії, Мерц приймав участь у виборах нового партійного голови, проте програв Крамп-Карренбауер.

Фрідріх Мерц – колишній голова парламенськтрї фрації ХДС, який пішов з великої політики ще у 2009 році через відверту критику політики "великої коаліції" з протидії фінансовій кризі.

Він відомий гострою критикою політики Меркель у сфері соціальної політики, виступаючи за зниження різних видів соціалки, співфінансування освітніх послуг, починаючи від дитячих садків, та підвищення пенсійного віку. Вагомим є також те, що всупереч курсу Меркель на відмову від атомної енергетики в рамках "енергетичного повороту" Мерц вважає за необхідне продовження експлуатації АЕС.

Рік тому німецькі ЗМІ зазначали, що за рішенням Мерца балотуватися на посаду лідера ХДС стоїть ніхто інший як "патріарх" німецької політики, президент Бундестагу та багаторічний міністр в урядах Гельмута Коля й Ангели Меркель Вольфганг Шойбле.

Подробиці про ці вибори можна почитати у статті "Операція "Наступник": хто очолить партію Меркель після її відставки".