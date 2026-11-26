У поліції Варшави заявили, що перевіряють інформацію про політичні вимоги 22-річного українця, який у середу ввечері підпалив себе біля Президентського палацу.

Як повідомляє "Європейська правда", про це розповів пресофіцер районного управління поліції "Варшава I" Якуб Пациняк, якого цитує Polsat News.

Представник столичної поліції підтвердив, що виконавцем самопідпалу є 22-річний українець.

"Цей чоловік наразі перебуває в медичному закладі. Наразі немає можливості поговорити з ним щодо обставин вчорашнього інциденту", – пояснив Пациняк.

Він також додав, що правоохоронцям нічого невідомо про інших постраждалих внаслідок інциденту.

"Ми збираємо матеріали у цій справі, їх аналізують. Наразі ми розглядаємо різні сценарії", – поінформував представник поліції, додавши, що лише після завершення розслідування можна буде надати більше деталей щодо мотивів та особи 22-річного чоловіка.

Поліцейський також прокоментував інформацію, що з’явилася в ЗМІ, про те, що 22-річний чоловік мав у рюкзаку табличку з вимогами, а весь інцидент був політичною акцією.

"Це береться до уваги, проте ми мусимо дочекатися остаточного аналізу", – підкреслив він.

Нагадаємо, у Варшаві увечері 25 листопада чоловік підпалив себе на площі між Президентським палацом та будівлею Міністерства культури.

В українському МЗС заявили, що постраждалий, з "високим ступенем імовірності, є громадянином України", й наразі польська сторона проводить заходи для остаточного підтвердження його особи.

ЗМІ також повідомили, що чоловік вимагав, щоб у Польщі до українців ставилися так само, як і до поляків.