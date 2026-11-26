Президент США Дональд Трамп заявив, що під час зустрічей з правителем РФ Владіміром Путіним у Китаї просив його зупинити всю військову агресію в Європі.

Про це він написав у свої соцмережі Truth Social, передає "Європейська правда".

Трамп стверджував, що також висловлював Путіну сподівання на укладення мирної угоди між Росією та Україною.

"Під час моїх зустрічей у Китаї з президентом Росії Владіміром Путіним я багато часу присвятив тому, щоб висловити своє бажання, аби президент Путін припинив усі військові агресії проти територій по всій Європі, сподіваючись, що між Росією та Україною вдасться досягти угоди, і це станеться якнайшвидше", – написав президент США.

Він додав, що вважає цілком реальним якнайшвидше завершення російсько-української війни, яке стане "великою заслугою для всіх".

Трамп повідомив, що напередодні приймав у своїй резиденції в Мар-а-Лаго генерального секретаря НАТО Марка Рютте та поінформував його про результат розмов з Путіним.

До своєї публікації він додав спільну заяву з генсеком Альянсу, а якій йдеться про важливість того, щоб "Росія та Україна утримувалися від будь-яких дій, що навмисно чи ненавмисно розширюють масштаби війни" та якомога швидше досягли завершення війни.

Слід зазначити, що у спільній заяві Рютте і Трампа, текст якої поширила пресслужба Північноатлантичного альянсу, у цьому контексті згадується лише РФ.

Раніше Рютте захистив підхід американського президента Дональда Трампа до Владіміра Путіна, заявивши, що той піддає господаря Кремля випробуванням.

Нагадаємо, 19 листопада перед початком зустрічі у Китаї Трамп увійшов до зали у Шеньчжені у супроводі державного секретаря Марко Рубіо та міністра фінансів Скотта Бессента. Заходячи у залу, Трамп усміхнувся і сказав, вказавши на Путіна: "Хто він? Він мій друг". Опісля Трамп потиснув руку Путіну.

Також американський президент заявив, що Путіну "зараз доводиться нелегко" через війну, яку він розпочав проти України.