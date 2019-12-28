Туреччина запустить "Турецький потік" 8 січня

Туреччина запустить газопровід TurkStream ("Турецький потік") наступного місяця, заявив турецький міністр енергетики та природних ресурсів 27 грудня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Hurriyet Daily News.

"Ми запустимо TurkStream 8 січня. Ми будемо незамінними на міжнародних ринках природного газу з газопроводами, що йдуть як зі сходу, так і з півночі", - сказав Фатіх Донмез, посилаючись на запуск Трансанатолійського газопроводу (TANAP) до ЄC 30 листопада.

Трубопровід природного газу "Турецький потік" має загальну потужність 31,5 мільярда кубічних метрів, з яких перша лінія забезпечить турецьким споживачам потужність 15,75 мільярда кубометрів російського газу.

Друга лінія постачатиме ще 15,75 млрд кубометрів газу до Європи через Туреччину, Болгарію, Сербію та Угорщину.

До кінця травня 2020 року планується побудувати 308-кілометрову ділянку газопроводу від болгарського села Польскі-Сеновець до кордону Сербії.