Мер Стамбула міг би виграти у Ердогана президентські вибори - опитування

Якби нинішній президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган та мер Стамбула Екрем Імамоглу змагалися на виборах президента, Імамоглу був би попереду на п’ять процентних пунктів.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Turkish Minute, про це свідчить результат опитування, проведеного соціологічною компанією Piar.

Респондентам ставили запитання: "За кого ви б голосували на президентських виборах лише з двома кандидатами, Ердоганом та Імамоглу?". 44,5% опитаних зазначили, що проголосують за Імамоглу, 39,7% відповіли, що підтримали б чинного президента Ердогана.

Опитування проводилось в рамках інтерв'ю віч-на-віч з 1416 людьми в 26 провінціях Туреччини з 19 по 24 листопада.

Імамоглу був обраний мером Стамбула від головної опозиційної Республіканської народної партії на повторних виборах у червні. Хоча він виграв у провладного кандидата на чергових місцевих виборах у березні, результат голосування скасували на вимогу Партії справедливості і розвитку Ердогана.

Успіх Імамоглу на виборах мера та його підтримка серед виборців призвели до коментарів, що він може стати наступним президентом Туреччини.

Ердоган також обіймав посаду мера Стамбула між 1994 та 1998 роками. Ердоган був обраний президентом у 2014 році, а потім - у 2018 році.

Багато людей критикують Ердогана за те, що він став авторитарним правителем, який змушує замовкнути інакомислячих та переслідує своїх критиків.