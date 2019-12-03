Генсек НАТО про Україну: є багато  стадій між членством в Альянсі і "нічим"

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вважає, що Україна та Грузія мають прямувати до членства в Альянсі, але також цінувати "проміжні стадії".

Про це він заявив на конференції NATO Engages, яка проходить на передодні зустрічі лідерів Альянсу, повідомляє з Лондона кореспондент "Європейської правди".

Коментуючи перспективи подальших відносин з Альянсом, генсек наголосив, що рішення про членство України лишається незмінним.

"НАТО вирішив на саміті в Бухаресті в 2008 році що Україна та Грузія будуть членами НАТО. Це рішення лишається чинним, хоча і не встановлено чіткого таймлайну щодо вступу. Зараз наше завдання, знайти як допомогти Україні та Грузії просуватися до вступу", - заявив він.

Генсек наголосив, що існують проміжні етапи співпраці з Альянсом, які Київ та Тбілісі також мають цінувати: "Є багато між повним членством і "нічим". І тому важливо проводити реформи".

Столтенберг вважає, що співпраця навіть без визначених часових перспектив важливою. "Це добре для України і добре для НАТО. Зокрема – зважаючи на те, що Грузія бере участь у нашій місії в Афганістані", - пояснив він.