Активістка Тунберг прибула в Лісабон, перетнувши Атлантику на катамарані

Шведська екоактивістка Грета Тунберг у вівторок завершила свою подорож через Атлантику на катамарані, прибувши в Лісабон напередодні візиту на кліматичний саміт у Мадриді.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Катамаран La Vagabonde привіз зі США шведську активістку, яка відмовляється подорожувати літаком, аби вона могла взяти участь у кліматичному саміті в Мадриді.

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В Лісабоні вона проведе день, проводячи зустрічі з португальськими кліматичними активістами та відпочиваючи перед від'їздом в Мадрид.

Понад 150 прихильників привітали Тунберг, коли вона зійшла на берег.

Тунберг пропустила п’ятничний кліматичний страйк, оскільки сильний вітер затримав її прибуття в Лісабон. Але вона повинна приєднатися до тисяч активістів, що маршируватимуть в Мадриді в п'ятницю вдень на полях кліматичного саміту.

Кліматична конференція в Мадриді почалася у понеділок, участь у саміті беруть майже 200 країн.