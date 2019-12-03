Активистка Тунберг прибыла в Лиссабон, переплыв Атлантику на катамаране

Шведская экоактивистка Грета Тунберг во вторник завершила свое путешествие через Атлантику на катамаране, прибыв в Лиссабон накануне визита на климатический саммит в Мадриде.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Катамаран La Vagabonde привез из США шведскую активистку, которая отказывается путешествовать самолетом, чтобы она могла принять участие в климатическом саммите в Мадриде.

Читайте также Шведская активистка Тунберг возвращается из США в Европу на катамаране

В Лиссабоне она проведет день, проводя встречи с португальскими климатическими активистами и отдыхая перед отъездом в Мадрид.

Более 150 сторонников приветствовали Тунберг, когда она сошла на берег.

Тунберг пропустила пятничную климатическую забастовку, так как сильный ветер задержал ее прибытие в Лиссабон. Но она должна присоединиться к тысячам активистов, которые будут маршировать в Мадриде в пятницу днем ​​на полях климатического саммита.

Климатическая конференция в Мадриде началась в понедельник, в саммите участвуют почти 200 стран.