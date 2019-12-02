У Мадриді стартує двотижневий кліматичний саміт за участі майже 200 країн

У понеділок в Мадриді розпочинається двотижневий саміт, присвячений кліматичним змінам, в якому беруть участь майже 200 країн.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Саміт, який переїхав в іспанську столицю після того, як Чилі довелося відмовитися від його проведення на тлі антиурядових протестів, покликаний внести останні штрихи в правила, що регулюють Паризьку кліматичну угоду 2015 року.

Міністр навколишнього середовища Чилі Кароліна Шмідт заявила, що зустріч у Мадриді 2-13 грудня повинна закласти основу для переходу до вуглецево-нейтральних економік.

"Ті, хто не хоче бачити цього, опиняться на неправильній стороні історії", - сказала вона, закликавши уряди взяти більш амбітні зобов'язання зі скорочення викидів парникових газів.

Читайте також Європарламент оголосив надзвичайний стан у сфері клімату

Паризька угода передбачає створення функціонуючої міжнародної системи торгівлі викидами та компенсації бідним країнам втрат, які вони несуть внаслідок підвищення рівня моря та інших наслідків зміни клімату.

"У нас є спільний виклик, але з різними потребами і невідкладними завданнями, які ми можемо подолати тільки в тому випадку, якщо ми будемо працювати разом", - сказала Шмідт, чия країна головує на зустрічі.

Країни домовилися у Парижі чотири роки тому обмежити глобальне потепління значно нижче 2 градусів за Цельсієм. Вже зараз середні температури збільшилися приблизно на 1 градус.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш попередив, що обіцянки скоротити викиди газів, відповідальних за підвищення температури, поки недостатні для подолання "точки неповернення" у зміні клімату.

Організатори очікують на зустрічі близько 29 000 відвідувачів, в тому числі близько 50 глав держав і урядів на відкритті сесії в понеділок.

Найбільші в світі емітенти вуглецю - Сполучені Штати, Китай та Індія — направляють на зустріч міністрів або посадових осіб нижчого рівня.