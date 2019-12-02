У Мадриді стартує двотижневий кліматичний саміт за участі майже 200 країн
У понеділок в Мадриді розпочинається двотижневий саміт, присвячений кліматичним змінам, в якому беруть участь майже 200 країн.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.
Саміт, який переїхав в іспанську столицю після того, як Чилі довелося відмовитися від його проведення на тлі антиурядових протестів, покликаний внести останні штрихи в правила, що регулюють Паризьку кліматичну угоду 2015 року.
Міністр навколишнього середовища Чилі Кароліна Шмідт заявила, що зустріч у Мадриді 2-13 грудня повинна закласти основу для переходу до вуглецево-нейтральних економік.
"Ті, хто не хоче бачити цього, опиняться на неправильній стороні історії", - сказала вона, закликавши уряди взяти більш амбітні зобов'язання зі скорочення викидів парникових газів.
Паризька угода передбачає створення функціонуючої міжнародної системи торгівлі викидами та компенсації бідним країнам втрат, які вони несуть внаслідок підвищення рівня моря та інших наслідків зміни клімату.
"У нас є спільний виклик, але з різними потребами і невідкладними завданнями, які ми можемо подолати тільки в тому випадку, якщо ми будемо працювати разом", - сказала Шмідт, чия країна головує на зустрічі.
Країни домовилися у Парижі чотири роки тому обмежити глобальне потепління значно нижче 2 градусів за Цельсієм. Вже зараз середні температури збільшилися приблизно на 1 градус.
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш попередив, що обіцянки скоротити викиди газів, відповідальних за підвищення температури, поки недостатні для подолання "точки неповернення" у зміні клімату.
Організатори очікують на зустрічі близько 29 000 відвідувачів, в тому числі близько 50 глав держав і урядів на відкритті сесії в понеділок.
Найбільші в світі емітенти вуглецю - Сполучені Штати, Китай та Індія — направляють на зустріч міністрів або посадових осіб нижчого рівня.