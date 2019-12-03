Пристайко розповів, що домовилися записати у рішенні "нормандського саміту"

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко переказав зміст проєкту рішення саміту у Нормандському форматі, який був узгоджений чотирма державами.

Про це він заявив у спілкуванні з журналістами під час конференції NATO Engages у Лондоні, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Пристайко вкотре наголосив, що даний проєкт не є новим документом – він був узгоджений на початку осені, однак досі саме він лишається робочим варіантом, який має лягти в основу фінального рішення лідерів. "Ще 2 вересня радники лідерів 4 країн затвердили заключні положення комюніке, яке буде оприлюднене по завершенні саміту", - пояснив він, додавши, що йдеться не про фінальне рішення, а лише про його проєкт.

"Документ, скажу чесно, не зовсім амбітний, він дуже обережний. На сьогоднішній момент документ передбачає фіксацію досягнень", - додав міністр.

Вадим Пристайко переказав зміст положень, які зазначені в узгодженому проєкті.

"Лідери відзначають успішне розведення на трьох ділянках і пропонують визначити наступні точки розведення. Лідери відзначають успішний обмін, який відбувся, і пропонують прискорити роботу по наступному етапу обміну, включаючи ідею всіх на всіх. Далі, лідери вимагають визначити наступні ділянки для розмінування, і так далі.

Тобто дуже короткий документ, в кінці якого у проєкт написано, що лідери уповноважують свої переговорні команди продовжити підготовку наступних (ініціатив). Це загальні фрази, які перетворяться на документ тільки по завершенню зустрічі глав держав", - розповів він

Пристайко також наголосив, що наразі не йдеться про принципові рішення, що змінюють черговість чи зміст мінських домовленостей. "Це не буде Мінськ-3", - заявив він.

Раніше у Лондоні глава МЗС назвав червоні лінії України на "Нормандському саміті" в Парижі.