У Конгресі США ухвалили резолюцію проти повернення Росії до G7

Палата представників Конгресу США ухвалила резолюцію проти участі РФ у майбутніх самітах Групи семи (G7) доки вона ігнорує територіальну цілісність сусідів і стандарти демократичних суспільств.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на сайт Конгресу.

За резолюцію проголосували 339 конгресменів, проти був 71.

Резолюція нагадує, що 26 серпня 2019 року президент Дональд Трамп оголосив про намір запросити президента Росії на саміт Групи семи в наступному році.

Через це Палата представників "зновузаявляє про свою незмінну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України; засуджує агресивні дії Росії в Україні, включаючи незаконну окупацію Криму і триваючу дестабілізацію Східної України; засуджує напади Кремля на демократичні суспільства в усьому світі, в тому числі в Сполучених Штатах та інших країнах Групи семи; знову заявляє про свою повну підтримку відсторонення Росії від участі в Групі восьми"

Також резолюція "закликає всіх лідерів Групи семи виступити проти повернення Росії до тих пір, поки вона не припинить окупацію всієї суверенної території України, включаючи Крим, і не припинить свої напади на демократичні держави у всьому світі".

Зазначається, що конгресмени не схвалюють участь Росії в майбутніх самітах Групи семи до тих пір, поки вона не буде поважати територіальну цілісність своїх сусідів і дотримуватися стандартів демократичних суспільств.