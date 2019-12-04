В Конгрессе США приняли резолюцию против возвращения России в G7

Палата представителей Конгресса США приняла резолюцию против участия РФ в будущих саммитах Группы семи (G7) пока она игнорирует территориальную целостность соседей и стандарты демократических обществ.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на сайт Конгресса.

За резолюцию проголосовали 339 конгрессменов, против был 71.

Резолюция напоминает, что 26 августа 2019 года президент Дональд Трамп объявил о намерении пригласить президента России на саммит Группы семи в следующем году.

Через это Палата представителей "снова заявляет о своей неизменной поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины; осуждает агрессивные действия России в Украине, включая незаконную оккупацию Крыма и продолжающуюся дестабилизацию Восточной Украины; осуждает нападения Кремля на демократические общества во всем мире, в том числе в Соединенных Штатах и других странах Группы семи; вновь заявляет о своей полной поддержке отстранения России от участия в Группе восьми"

Также резолюция "призывает всех лидеров Группы семи выступить против возвращения России до тех пор, пока она не прекратит оккупацию всей суверенной территории Украины, включая Крым, и не прекратит свои нападения на демократические государства во всем мире".

Отмечается, что конгрессмены не одобряют участие России в будущих саммитах Группы семи до тех пор, пока она не будет уважать территориальную целостность своих соседей и придерживаться стандартов демократических обществ.