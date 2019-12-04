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Трамп скасував пресконференцію в Лондоні і достроково летить у США

Середа, 4 грудня 2019, 17:06

Президент США Дональд Трамп скасував підсумкову пресконференцію в Лондоні по завершенні зустрічі лідерів НАТО і достроково повертається до Вашингтона.

Як пише "Європейська правда", про своє рішення президент США повідомив у Twitter.

Його пояснення пролунало після того, як ЗМІ оприлюднили відео, на якому чути, як лідери НАТО, серед яких прем’єр Канади Трюдо, глузують ймовірно з Трампа через його надто довгу пресконференцію у Лондоні днем раніше.

"Коли сьогоднішні зустрічі закінчилися, я повертатимусь до Вашингтона. Ми не проводитимемо пресконференцію на завершення (зустрічі) НАТО, адже ми провели їх так багато за останні два дні. Безпечної подорожі усім!", - написав Трамп.

На відео, яке поширила канадська телерадіомовна Canadian Broadcasting Company (CBC), присутні прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо, прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, прем'єр Нідерландів Марк Рютте і президент Франції Еммануель Макрон на прийомі в Букінгемському палаці у вівторок ввечері.

Ніхто не називав імені Дональда Трампа, але, схоже, лідери жартували над його тривалою пресконференцією раніше цього дня.

Особливо активним у розмові був Джастін Трюдо, якого Трамп назвав "двуликим".

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Зустріч НАТО в Лондоні Трамп
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