Трамп скасував пресконференцію в Лондоні і достроково летить у США

Президент США Дональд Трамп скасував підсумкову пресконференцію в Лондоні по завершенні зустрічі лідерів НАТО і достроково повертається до Вашингтона.

Як пише "Європейська правда", про своє рішення президент США повідомив у Twitter.

Його пояснення пролунало після того, як ЗМІ оприлюднили відео, на якому чути, як лідери НАТО, серед яких прем’єр Канади Трюдо, глузують ймовірно з Трампа через його надто довгу пресконференцію у Лондоні днем раніше.

"Коли сьогоднішні зустрічі закінчилися, я повертатимусь до Вашингтона. Ми не проводитимемо пресконференцію на завершення (зустрічі) НАТО, адже ми провели їх так багато за останні два дні. Безпечної подорожі усім!", - написав Трамп.

