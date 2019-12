Трамп отменил пресс-конференцию в Лондоне и досрочно летит в США

Президент США Дональд Трамп отменил итоговую пресс-конференцию в Лондоне после завершения встречи лидеров НАТО и досрочно возвращается в Вашингтон.

Как пишет "Европейская правда", о своем решении президент США сообщил в Twitter.

Его объяснение прозвучало после того, как СМИ обнародовали видео, на котором слышно, как лидеры НАТО, среди которых премьер Канады Трюдо, смеются, вероятно, над Трампом за его слишком длительную пресс-конференцию в Лондоне ​​ранее.

"Когда сегодняшние встречи закончились, я буду возвращаться в Вашингтон. Мы не будем проводить пресс-конференцию в завершение (встречи) НАТО, ведь мы провели их так много за последние два дня. Безопасного путешествия всем!" - написал Трамп.

....When today’s meetings are over, I will be heading back to Washington. We won’t be doing a press conference at the close of NATO because we did so many over the past two days. Safe travels to all!