Трамп отменил пресс-конференцию в Лондоне и досрочно летит в США
Президент США Дональд Трамп отменил итоговую пресс-конференцию в Лондоне после завершения встречи лидеров НАТО и досрочно возвращается в Вашингтон.
Как пишет "Европейская правда", о своем решении президент США сообщил в Twitter.
Его объяснение прозвучало после того, как СМИ обнародовали видео, на котором слышно, как лидеры НАТО, среди которых премьер Канады Трюдо, смеются, вероятно, над Трампом за его слишком длительную пресс-конференцию в Лондоне ранее.
"Когда сегодняшние встречи закончились, я буду возвращаться в Вашингтон. Мы не будем проводить пресс-конференцию в завершение (встречи) НАТО, ведь мы провели их так много за последние два дня. Безопасного путешествия всем!" - написал Трамп.
....When today’s meetings are over, I will be heading back to Washington. We won’t be doing a press conference at the close of NATO because we did so many over the past two days. Safe travels to all!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 4, 2019