Гончарук обговорив з прем'єром Швеції укладання "промислового безвізу" з ЄС

Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук зустрівся з прем’єр-міністром Швеції Стефаном Льовеном і обговорив, зокрема, початок переговорів щодо укладання з ЄС Угоди про оцінку відповідності та прийнятності промислової продукції (ACAA, або так званий "промисловий безвіз").

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Урядовий портал".

"На початку наступного року відбудеться засідання Ради асоціації Україна-ЄС, в результаті якого ми сподіваємося розпочати процес переговорів щодо укладення Угоди ACAA – так званого промислового безвізу. На порядку денному також буде питання секторальної інтеграції у сферах цифрових технологій, енергетики, правосуддя та внутрішніх справ", — зазначив Гончарук.

Голова українського уряду звернув увагу Льовена на тему "Північного потоку-2", а також висловив сподівання на підтримку Швеції в рамках Стратегії допомоги для країн Східної Європи на 2021-2027 рр. у створенні по всій території України мережі Офісів європейської інтеграції.

Прем’єр-міністр Швеції зазначив: "Україна є одним із найважливіших партнерів Швеції у питаннях співпраці з метою розвитку. Для нас важливо надавати підтримку уряду України для здійснення в країні ключових реформ, зокрема, реформи децентралізації. Ми також зацікавлені в зміцненні двосторонньої торгівлі. В Україні функціонує приблизно 90 шведських компаній. Сподіваюся, це число дедалі збільшуватиметься".

Як відомо, Угода про асоціацію України та ЄС передбачає перспективу укладення Угоди про оцінку відповідності та прийнятності промислової продукції (ACAA, або так званий "промисловий безвіз").

Спочатку АСАА може охоплювати один або кілька секторів, з поступовим розширенням на всі передбачені в Угоді 27 секторів. Потенційно ACAA може охопити до п’ятої частини українського експорту до ЄС, передусім продукцію машинобудування, полегшивши торгівлю і піднявши імідж української продукції на глобальних ринках.

На думку уряду, наразі виконана Україною підготовча робота (гармонізація законодавства, інфраструктури якості та ринкового нагляду з нормами ЄС) дозволяє укласти ACAA як мінімум у трьох секторах.

Попередня оціночна місія ЄС, передбачена дорожньою картою для укладання ACAA, прибуде до України в першому кварталі 2020 року.