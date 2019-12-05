США завершили виведення військ з північного сходу Сирії - Пентагон

Сполучені Штати завершили процес виведення своїх військових сил на північному сході Сирії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це в середу ввечері в інтерв'ю агентству Reuters заявив глава Пентагону Марк Еспер.

За його словами, після передислокації та скорочення контингенту на решті території країни залишиться приблизно 600 військових.

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"(Кількість військових) залишиться відносно статичною близько цієї цифри. Але якщо ми побачимо, що щось відбувається, я можу трохи посилити присутність", - сказав глава Пентагону.

Еспер також не виключив можливості скорочення чисельності військ США в Сирії, якщо європейські союзники зроблять свій внесок в сирійську місію.

"Коаліція знову багато про це говорить. Ми могли бачити, що деякі союзники хочуть відправити свої війська… Якщо країна-союзник, член НАТО, вирішить відправити 50 осіб, я можу скоротити нашу кількість на 50 осіб", - додав він.

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Заява Еспера може означати закінчення періоду невизначеності навколо військової присутності США в Сирії після первинного наказу Дональда Трампа про виведення військ в жовтні.

Відтоді військова присутність США в Сирії знизилася приблизно на 40% - з 1000 осіб до 600.

Трамп пом’якшив свої плани щодо Сирії після критики з боку Конгресу, зокрема ключових республіканців. Вони заявляли, що президент своїми діями відкрив шлях загрозливому наступу Туреччини на курдські сили в Сирії.