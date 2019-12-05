США завершили виведення військ з північного сходу Сирії - Пентагон
Сполучені Штати завершили процес виведення своїх військових сил на північному сході Сирії.
Як повідомляє "Європейська правда", про це в середу ввечері в інтерв'ю агентству Reuters заявив глава Пентагону Марк Еспер.
За його словами, після передислокації та скорочення контингенту на решті території країни залишиться приблизно 600 військових.
"(Кількість військових) залишиться відносно статичною близько цієї цифри. Але якщо ми побачимо, що щось відбувається, я можу трохи посилити присутність", - сказав глава Пентагону.
Еспер також не виключив можливості скорочення чисельності військ США в Сирії, якщо європейські союзники зроблять свій внесок в сирійську місію.
"Коаліція знову багато про це говорить. Ми могли бачити, що деякі союзники хочуть відправити свої війська… Якщо країна-союзник, член НАТО, вирішить відправити 50 осіб, я можу скоротити нашу кількість на 50 осіб", - додав він.
Заява Еспера може означати закінчення періоду невизначеності навколо військової присутності США в Сирії після первинного наказу Дональда Трампа про виведення військ в жовтні.
Відтоді військова присутність США в Сирії знизилася приблизно на 40% - з 1000 осіб до 600.
Трамп пом’якшив свої плани щодо Сирії після критики з боку Конгресу, зокрема ключових республіканців. Вони заявляли, що президент своїми діями відкрив шлях загрозливому наступу Туреччини на курдські сили в Сирії.