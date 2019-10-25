США відправляють в Сирію бронетехніку для захисту нафтових родовищ

США направлять броньоване підкріплення в східну частину Сирії, щоб зміцнити оборону проти можливого переміщення бойовиків "ісламської держави" на нафтові родовища, контрольовані підтримуваними США сирійськими курдами.

Про це заявив міністр оборони США Марк Еспер, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Associated Press.

Еспер охарактеризував підкріплення як "механізоване", що, ймовірно, означає, що в нього увійдуть танки та інші бойові машини, такі як бронетранспортери "Bradley". Це означатиме новий рівень військової присутності США, яка в основному складалася з сил спеціальних операцій, не оснащених танками або інший бронетехнікою.

Еспер не назвав точну кількість військових, але можна припустити, що воно складе кілька сотень військовослужбовців, тому що танки та інші броньовані машини залежать від великої групи постачання і матеріально-технічної підтримки.

Заява Еспера прозвучала незважаючи на те, що президент США Дональд Трамп знову написав в Twitter, що військова місія США в Сирії завершена.

Раніше він заявляв про готовність допомогти захистити нафтові родовища в східній частині Сирії, припустивши, що вони можуть принести користь як курдам, так і США, хоча ці ресурси належать сирійському уряду.

Як відомо, останнім часом були досягнуті дві домовленості по Сирії: 17 жовтня США та Туреччина погодили "перемир’я" у боротьбі Туреччини проти сирійських курдів, а 23 жовтня Росія і Туреччина домовилися про розподіл зон впливу у північній Сирії, що дозволило переважно припинити військові дії.