Зеркаль звинуватила New York Times у спотворенні її інтерв'ю

Колишня заступниця міністра закордонних справ з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль заявила, що американська газета New York Times процитувала її слова з інтерв'ю в істотному відриві від контексту, наслідком чого стали активні спекуляції ЗМІ, які шкодять інтересам України й США.

Як повідомляє "Європейська правда", про це дипломат написала у своєму Facebook.

Зеркаль опублікувала свій відкритий лист міжнародному редактору газети з проханням опублікувати виправлену версію інтерв'ю та сам лист. Проте редакція New York Times не має бажання виправляти текст і дотримується версії автора.

"Під час інтерв'ю я дуже чітко наголосила, що наприкінці липня ми не знали, чому процес розподілу військової допомоги Україні не був завершений. У нас не було підстав вважати, що військова допомога насправді була заморожена. В інтерв'ю я зазначила, що були "питання" і що з нашого посольства в США були телеграми з обмеженим доступом, які щодня одночасно надсилалися як в МЗС, так і в Офіс президента. Я також чітко заявила (і підтвердила у листі, надісланому електронною поштою), що "не було зрозуміло причини та часу затримки", - йдеться у листі.

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Однак те, що було написано у статті, вводить в оману, оскільки означає, що в МЗС України були обізнані щодо конкретної інформації, пояснює вона.

"Після цієї частини розмови я сказала журналісту дуже чітко та з обов’язковою умовою, що це було off-the-record (не для публікації) - що я збираюся обговорити з паном Єрмаком це питання і ряд інших питань. На жаль, хоча було дуже зрозуміло, що це off-the-record (не для публікації), журналіст вирішив цитувати мене безпосередньо щодо цього. Наступного дня після публікації журналіст надіслав мені лист електронною поштою, запитуючи "дозвіл" на цитування того, що ми домовились є коментарями off-the-record (не для публікації). Вважаю такі дії непрофесійними", - сказала дипломат.

Також у статті було зроблено ряд спекулятивних тверджень щодо її поїздки у Вашингтон, каже Зеркаль.

"Як обговорювалося і під час інтерв'ю, і в моєму електронному листі у відповідь, метою поїздки у Вашингтон було обговорення питань щодо "Північного потоку 2", а також санкцій проти Росії. Неминуче могли виникнути питання, пов'язані з процесом імпічменту, який відбувається в США. Однак, у статті було зроблено ряд надзвичайно спекулятивних тверджень, які не були відображені в тому, що ми насправді обговорювали", - розповідає ексчиновниця.

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Також написане не відображало обговорення питання її звільнення, каже Зеркаль.

"Під час інтерв'ю я чітко висловилася, що у мене були особисті причини піти з уряду. Я чітко зазначила про це як під час інтерв'ю, так і в електронних листах у відповідь перед публікацією статті", - пояснює Зеркаль.

Журналіст Ендрю Крамер написав, що "минулого тижня вона пішла у відставку з посади, на знак протесту проти "підкилимної дипломатії" (back channel) як з адміністрацією Трампа минулого літа, так і з Росією цієї осені, надавши інсайдерську інформацію про те, коли вищі посадові особи в Києві дізналися про заморожування, і як вони намагалися зберегти інформацію від того, щоб вона стала публічною".

Зеркаль підкреслює: "Я була дуже розчарована, дізнавшись, що в інтерв'ю, яке я дала Ендрю Крамеру з New York Times, мене процитували в істотному відриві від контексту, і значна частина інтерв'ю не відображає моєї позиції точно. Наслідком цього стали активні спекуляції ЗМІ та підливання "масла у вогонь", що не відповідає інтересам ані України, ані США".

"Це дуже розчаровує, оскільки я завжди виходила з того, що провідні світові ЗМІ мають високі журналістські стандарти та ектику, а також поважають своїх співрозмовників", - додала вона.

Нагадаємо, 4 грудня стало відомо, що Кабінет міністрів звільнив з посади заступницю міністра закордонних справ з питань європейської інтеграції Олену Зеркаль.