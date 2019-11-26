Зеркаль пояснила "радість" РФ з приводу рішення арбітражу в Гаазі

Росія зрозуміла, що "програла бій" у суді у справі про захоплення українських кораблів, тому своєю реакцією на рішення Арбітражного трибуналу в Гаазі від 22 листопада вона спробувала представити Україну в негативному світлі.

Про це заявила заступниця міністра закордонних справ України Олена Зеркаль, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Укрінформ".

Арбітраж оприлюднив перший процедурний наказ, яким затверджено правила призначення, регламент та графік роботи Арбітражу. Як заявили згодом у МЗС РФ, у рішенні "враховані всі принципові пропозиції" Москви, а вимоги України "залишені без уваги".

"Російська Федерація зрозуміла, що вони програли цей інформаційний бій, і їм треба було щось вигадати для того, щоби представити нас у негативному світлі. Саме тому ми не коментували, оскільки в нас були свої певні цілі, яких ми досягли. А все решта – це вже маніпуляції, а на маніпуляції не треба реагувати", - пояснила Зеркаль.

Нагадаємо, Міжнародний трибунал з морського права 25 травня 2019 року на запит України зобов‘язав Росію негайно повернути під контроль України "Нікополь", "Бердянськ" і "Яни Капу" та 24 членів їхніх екіпажів.

7 вересня 2019 року моряків обміняли і повернули в Україну. 18 листопада Москва повернула Києву захоплені біля Керченської протоки українські кораблі.

Втім, як заявила заступниця глави МЗС Лана Зеркаль, Україна судитиметься з РФ попри повернення кораблів.

"Наказ Міжнародного трибуналу не був і не є самоціллю. Наша мета — встановлення порушення права, відновлення його і отримання належної компенсації", - заявила заступниця міністра.