Зеркаль обвинила New York Times в искажении ее интервью

Бывшая заместительница министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль заявила, что американская газета New York Times процитировала ее слова из интервью в существенном отрыве от контекста, следствием чего стали активные спекуляции СМИ, которые вредят интересам Украины и США.

Как сообщает "Европейская правда", об этом дипломат написал в своем Facebook.

Зеркаль опубликовала свое открытое письмо международному редактору газеты с просьбой опубликовать исправленную версию интервью и само письмо. Однако редакция New York Times не желает исправлять текст и придерживается версии автора.

"Во время интервью я очень четко отметила, что в конце июля мы не знали, почему процесс распределения военной помощи Украине не был завершен. У нас не было оснований считать, что военная помощь на самом деле была заморожена. В интервью я отметила, что были "вопросы" и из нашего посольства в США были телеграммы с ограниченным доступом, которые ежедневно одновременно направлялись как в МИД, так и в Офис президента. Я также четко заявила (и подтвердила в письме, направленном по электронной почте), что "не были понятны причины и время задержки", - говорится в письме.

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Однако то, что было написано в статье, вводит в заблуждение, поскольку означает, что в МИД Украины были осведомлены о конкретной информации, объясняет она.

"После этой части разговора я сказала журналисту очень четко и с обязательным условием, что это было off-the-record (не для публикации) - что я собираюсь обсудить с господином Ермаком этот вопрос и ряд других вопросов. К сожалению, хотя было очень понятно, что это off-the-record (не для публикации), журналист решил цитировать меня непосредственно в этом. На следующий день после публикации журналист прислал мне письмо по электронной почте, спрашивая "разрешение" на цитирование того, что мы договорились считать комментариями off- the-record (не для публикации). Считаю такие действия непрофессиональными", - сказала Зеркаль.

Также в статье был сделан ряд спекулятивных утверждений относительно ее поездки в Вашингтон, говорит Зекраль.

"Как говорилось и во время интервью, и в моем электронном письме в ответ, целью поездки в Вашингтон было обсуждение вопросов по "Северному потоку-2", а также санкций против России. Неизбежно могли возникнуть вопросы, связанные с процессом импичмента, который происходит в США. Однако в статье был сделан ряд чрезвычайно спекулятивных утверждений, которые не были отражены в том, что мы на самом деле обсуждали", - рассказывает экс-чиновница.

"Во время интервью я четко высказалась, что у меня были личные причины уйти из правительства. Я четко отметила это как во время интервью, так и в электронных письмах в ответ перед публикацией статьи", - объясняет Зеркаль.

Также написанное не отражало обсуждение вопроса ее увольнения, говорит Зеркаль.

Журналист Эндрю Крамер написал, что "на прошлой неделе она ушла в отставку с должности в знак протеста против "подковерной дипломатии" (back channel) как с администрацией Трампа прошлым летом, так и с Россией этой осенью, предоставив инсайдерскую информацию о том, когда высшие должностные лица в Киеве узнали о замораживании, и как они пытались сохранить информацию от того, чтобы она стала публичной".

Зеркаль подчеркивает: "Я была очень разочарована, узнав, что в интервью, которое я дала Эндрю Крамеру из New York Times, меня процитировали в существенном отрыве от контекста, и значительная часть интервью не отражает моей позиции точно. Следствием этого стали активные спекуляции СМИ и подливание "масла в огонь", что не соответствует интересам ни Украины, ни США".

"Это очень разочаровывает, поскольку я всегда исходила из того, что ведущие мировые СМИ имеют высокие журналистские стандарты и этику, а также уважают своих собеседников", - добавила она.