У Зеленского хотят выборы на Донбассе 31 октября, но с рядом условий

Важнейшим этапом выполнения Минских договоренностей будет проведение местных выборов на территориях, которые сегодня не подконтрольны Украине.

Об этом заявил помощник президента Украины Андрей Ермак на встрече с европейскими экспертами и аналитиками в Лондоне в Chatham House, говорится в материале "Европейской правды".

"Да, мы хотим провести выборы одновременно по всей территории Украины, 31 октября следующего года. Но есть очень большое количество условий для проведения этих выборов и для того, чтобы сегодня украинский ЦИК признал эти выборы", - сказал Ермак.

Он подчеркивает: эти выборы должны состояться исключительно в соответствии с украинским законодательством. "А это значит, что на территориях, на которых проходят выборы, не могут находиться любые иностранные военные или другие нелегальные с точки зрения украинского законодательства вооруженные группы", - пояснил Ермак.

Также согласно украинскому законодательству, в день проведения выборов контроль за государственной границей должен быть за украинским правительством, говорит помощник Зеленского.

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"Безусловно, при подготовке выборов необходимо, чтобы кто-то охранял и обеспечивал безопасность на этой территории и мог допустить наблюдателей, украинские политические партии, украинские медиа. Могу вас заверить, что это обязательно будет происходить при участии ОБСЕ. Для этого мы уже говорим с ОБСЕ о расширении ее мандата", - отметил он.

Все это будет обсуждаться в Париже на саммите лидеров "нормандского формата", добавил Ермак.

"Важно, что законность этих выборов должна быть подтверждена двумя институтам - украинским ЦИК и (миссией по наблюдению за выборами БДИПЧ) ОБСЕ. ЦИК должен подтвердить, потому что мы проводим выборы по украинскому законодательству, и ОБСЕ - потому что фраза об этом есть в формуле Штайнмайера ", - подчеркнул он.

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