Німецький бізнес застерігає від санкцій щодо РФ через убивство в Берліні

Представники німецького бізнесу сподіваються, що проти Росії не будуть запроваджені нові санкції у зв'язку з убивством колишнього чеченського польового командира Зелімхана Хангошвілі в Берліні в серпні цього року.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW, про це заявив голова російсько-німецької зовнішньоторговельної палати (AHK) Маттіас Шепп напередодні зустрічі президента Росії Володимира Путіна з підприємцями з Німеччини, яка має відбутися в Сочі 6 грудня.

4 грудня Німеччина оголосила двох російських дипломатів персонами нон ґрата, пояснивши це тим, що Москва недостатньо активно співпрацює з Берліном у розслідуванні гучного вбивства, в якому може бути замішана російська влада.

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Маттіас Шепп у інтерв'ю німецькій інформагенції dpa застеріг від поспішних висновків щодо берлінського вбивства і зазначив, що зустріч в Сочі демонструє, що "навіть в політично складні часи контакти з німецькими підприємствами відіграють для Путіна важливу роль".

"Навіть в найважчий час холодної війни німецька економіка слугувала стабілізаційним фактором у відносинах між Німеччиною і Росією. Введення нових санкцій не допоможе зняти глибоку напруженість і залагодити конфронтацію", - підкреслив Шепп.

За словами Шеппа, ні з якими іншими іноземними підприємцями Путін не зустрічається так регулярно і в такому ексклюзивному форматі, як з німецькими.