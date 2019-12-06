Русский, совершивший резонансное убийство в Берлине, служил в ФСБ - СМИ

Россиянин Вадим Красиков, арестованный в Германии по обвинению в убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили, ранее служил в отряде спецназначения ФСБ РФ "Вымпел" и участвовал еще как минимум в двух заказных убийствах.

Об этом говорится во второй части посвященного этому делу расследования Bellingcat, Der Spiegel и сайта The Insider, сообщает "Европейская правда".

В первой части расследования говорилось, что Красиков, арестованный в Германии с документами на имя Вадим Соколов, участвовал также в убийстве бизнесмена Юрия Козлова в апреле 2007 года в городе Костомукша в Карелии.

Красиков был одним из подозреваемых по этому делу, информация о котором сейчас удалена из базы данных, говорится в материале. Он находился в розыске. Двух других обвиняемых с фамилиями Иванов и Фоменко судили по этому делу 2014 года. Их объединяла бывшая служба в одном отряде спецназначения ФСБ.

Судебный процесс об убийстве Козлова был приостановлен, а в июня 2015 года Красикова убрали из федерального розыска и базы Интерпола. Вскоре он получил паспорт на имя Соколова.

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Красиков, похоже, был завербован спецслужбами как наемный убийца, считают расследователи. Подобную схему применили при вербовке Алексея Комаричева, который в Украине весной этого года пытался взорвать автомобиль офицера военной разведки.

В Киев он приехал по документам на имя Андрей Ломако. Бомбой ему оторвало обе руки, но он выжил. Ранее он был сотрудником российской Федеральной службы по контролю за наркотиками (ФСКН). В Киеве он выполнял задание российской военной разведки, считают расследователи.

Так же упоминается дело 2015 года, когда Олег Смородинов, гражданин России с криминальным прошлым и опытом участия в боевых действиях на Донбассе, будучи завербованным российскими спецслужбами, отправился в украинский город Ровно, где убил офицера.

Впоследствии его арестовали украинские органы. У него якобы был список из шести человек, вероятных жертв будущих покушений, которые ранее консультировали или воевали за грузинскую армию во время войны с Россией в 2008 году, как и убитый в Берлине Хангошвили.

4 декабря Германия объявила двух российских дипломатов персонами нон грата, объяснив это тем, что Москва недостаточно активно сотрудничает с Берлином в расследовании громкого убийства, в котором может быть замешана российская власть.