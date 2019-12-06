Обновление Соглашения об ассоциации должно учитывать интересы прежде всего украинцев - евродепутат

Обсуждение обновления Соглашения об ассоциации Украина-ЕС должно учитывать интересы скорее украинцев, чем граждан стран ЕС.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом заявил председатель комитета Европарламента по иностранным делам Дэвид Макаллистер.

"Наша ключевая цель - приблизить Украину к ЕС настолько близко, насколько это возможно. В то же время это делается не для нас, а в первую очередь для украинских граждан", - заявил евродепутат.

По его словам, поддержка Украины останется приоритетом нынешнего созыва Европарламента.

Это заявление Макаллистер сделал по итогам встречи с премьер-министром Алексеем Гончаруком в Киеве. Комментируя встречу, премьер назвал два приоритета сотрудничества с ЕС в следующем году.

Это получение "промышленного безвиза" с ЕС и начало переговоров об обновлении Соглашения об ассоциации, пояснил глава правительства.

"Вместе с нашими парнтерами мы будем изучать все пункты соглашения, чтобы сделать его максимально удобным для обеих сторон и способствовать максимальному сближению Украины с ЕС", - добавил он.

Эти вопросы стороны обсудят во время заседания Совета ассоциации Украина-ЕС, которое состоится 28 января в Брюсселе.

Как известно, в результате заседания Совета ассоциации Украина-ЕС Киев надеется начать процесс переговоров о заключении Соглашения ACAA - так называемого промышленного безвиза.