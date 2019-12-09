У Британії розслідують причетність Кремля до витоку секретних даних

Підрозділ британських спецслужб, відповідальний за кібербезпеку, розслідує можливу хакерську атаку, в результаті якої в інтернеті були поширені секретні торговельні документи Британії і США.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

Крім побоювань, що Росія могла знову втрутитися у вибори, розкриття секретних документів викликало питання про безпеку делікатних дискусій між Сполученими Штатами і одним з їхніх найближчих союзників.

Британська опозиційна Лейбористська партія отримала документи, заявивши, що згідно з ними, консерватори прем'єр-міністра Бориса Джонсона замишляли продати частину державної Національної служби охорони здоров'я (NHS) у торговельних переговорах з президентом США Дональдом Трампом.

Джонсон неодноразово заперечував це твердження, тоді як Трамп, який в липні заявив, що NHS буде предметом переговорів, сказав минулого тижня, що він не зацікавлений у медичній службі, навіть якщо вона буде запропонована йому Британією на "срібній таці".

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Британський Національний центр кібербезпеки допомагає уряду розслідувати, як документи потрапили в мережу. Він відмовився коментувати розслідування.

Два джерела повідомили, що одна з ліній розслідування полягає в тому, щоб визначити, чи опинилися документи в інтернеті в результаті хакерської атаки.

"Є явні ознаки того, що за цим стоїть щось більше, ніж недбалість", - сказало одне з джерел.

Раніше ЗМІ повідомляли, що спосіб, за яким документи були спочатку розміщені на сайті Reddit, а потім поширювалися в інтернеті, дуже нагадує кампанію дезінформації, розкриту на початку цього року.

Reddit заявив у п'ятницю, що витік був пов'язаний з попередньою російською кампанією дезінформації.

Кремль, який говорить, що Захід охоплений антиросійською істерією, заперечує своє втручання.