В Британии расследуют причастность Кремля к утечке секретных данных
Подразделение британских спецслужб по кибербезопасности расследует возможную хакерскую атаку, в результате которой в интернет попали секретные торговые документы Британии и США.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.
Помимо опасений, что Россия могла снова вмешаться в выборы, раскрытие секретных документов вызвало вопросы о безопасности дискуссий между Соединенными Штатами и одним из их ближайших союзников.
Британская оппозиционная Лейбористская партия получила документы, заявив, что согласно им, консерваторы премьер-министра Бориса Джонсона замышляли продать часть государственной Национальной службы здравоохранения (NHS) на торговых переговорах с президентом США Дональдом Трампом.
Джонсон неоднократно отрицал это утверждение, тогда как Трамп, который в июле заявил, что NHS будет предметом переговоров, сказал на прошлой неделе, что он не заинтересован в медицинской службе, даже если она будет предложена ему Британией на "серебряном подносе".
Британский Национальный центр кибербезопасности помогает правительству расследовать, как документы попали в сеть. Там отказались комментировать расследование.
Два источника сообщили, что одна из линий расследования заключается в том, чтобы определить, оказались ли документы в интернете в результате хакерской атаки.
"Есть явные признаки того, что за этим стоит нечто большее, чем халатность", - сказал один из источников.
Ранее СМИ сообщали, что способ, которым документы были сначала размещены на сайте Reddit, а затем распространялись в интернете, очень напоминает кампанию дезинформации, раскрытую в начале этого года.
Reddit заявил в пятницу, что утечка был связана с предыдущей российской кампанией дезинформации.
Кремль, который говорит, что Запад охвачен антироссийской истерией, отрицает свое вмешательство.