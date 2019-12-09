Туреччина вислала до Франції 11 родичів джихадистів

Чотири дружини джихадистів і їх семеро дітей, які були затримані в Туреччині після втечі з табору в Сирії, були відправлені назад у Францію в понеділок.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BFMTV.

"Висилка іноземних бойовиків-терористів триває, і 11 французьких громадян були вислані", - йдеться в заяві міністерства внутрішніх справ Туреччини.

Джерела у французьких правоохоронних органах повідомили , що ці чотири жінки і їх семеро дітей були вислані в рамках "протоколу Казньова", прибули до Франції в понеділок. Підписаний в 2014 році "протокол Казньова" є угодою про співпрацю поліції між Парижем і Анкарою, яка перехоплювати джихадистів, що повертаються з Сирії через Туреччину.

Двох жінок, на яких був виданий ордер на арешт, доставлять безпосередньо до слідчого судді для пред'явлення звинувачення. Двоє інших були заарештовані за ордером на обшук і поміщені під варту поліцією після прибуття в аеропорт. Про дітей піклується служба соціального забезпечення.

Рішення про висилку цих французьких громадян, підозрюваних у приналежності до джихадистського угруповання "Ісламська держава", було оголошено прессекретарем міністерства внутрішніх справ Туреччини 11 листопада, коли Анкара почала посилати підозрюваних іноземних джихадистів в їх рідні країни.