Турция выслала во Францию ​​11 родственников джихадистов

Четыре жены джихадистов и их семеро детей, которые были задержаны в Турции после побега из лагеря в Сирии, были отправлены обратно во Францию ​​в понедельник.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BFMTV.

"Высылка иностранных боевиков-террористов продолжается, и 11 французских граждан были высланы", - говорится в заявлении министерства внутренних дел Турции.

Источники во французских правоохранительных органах сообщили, что эти четыре женщины и их семеро детей были высланы в рамках "протокола Казнева" и прибыли во Францию ​​в понедельник. Подписанный в 2014 году "протокол Казнева" является соглашением о сотрудничестве полиции между Парижем и Анкарой, которая должна перехватывать джихадистов, возвращающихся из Сирии через Турцию.

Двух женщин, на которых был выдан ордер на арест, доставят непосредственно к следственному судье для предъявления обвинения. Двое других были арестованы по ордеру на обыск и помещены под стражу полицией по прибытии в аэропорт. О детях заботится социальная служба.

Решение о высылке этих французских граждан, подозреваемых в принадлежности к джихадистской группировке "Исламское государство", было объявлено пресс-секретарем Министерства внутренних дел Турции 11 ноября, когда Анкара начала отправлять подозреваемых иностранных джихадистов в их родные страны.