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У Парижі почалися переговори чотирьох лідерів у нормандському форматі

"Нормандський саміт" вирішив працювати до ночі; до преси після зустрічі вийдуть Зеленський і Путін

Лідери країн "нормандської четвірки" зібралися в Єлисейському палаці

Радниками Зеленського в Парижі будуть Баканов, Аваков і Хомчак






У Парижі почалися переговори чотирьох лідерів у нормандському форматі

Понеділок, 9 грудня 2019, 18:18

У Єлисейському палаці завершилися усі двосторонні переговори, що мали передувати чотиристороннім переговорам у нормандському форматі.

Про це повідомляє з Парижа кореспондент "Європейської правди".

Відбулася, зокрема, зустріч президента Володимира Зеленського з французьким колегою Еммануелем Макроном та з канцлером Німеччини Ангелою Меркель, також із обома європейськими лідерами зустрівся Владімір Путін.

За інформацією "Європейської правди", Меркель також провела короткі координаційні переговори з Макроном.

 

Лідери спілкуватимуться без преси, журналістам не дозволили бути навіть на початку їхнього спілкування. Вони вирішили не виходити до преси доти, доки не завершиться остання двостороння зустріч – між Зеленським та Путіним, яка відбудеться вже після засідання у форматі "четвірки".

Далі лідери зустрінуться знову, у форматі робочої вечері, та обговорять домовлене.

Наразі очікується, що підсумкова пресконференція почнеться після вечері, о 21:00 за Парижем (22:00 за київським часом).

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Нормандський саміт
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