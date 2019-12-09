У Парижі почалися переговори чотирьох лідерів у нормандському форматі

У Єлисейському палаці завершилися усі двосторонні переговори, що мали передувати чотиристороннім переговорам у нормандському форматі.

Про це повідомляє з Парижа кореспондент "Європейської правди".

Відбулася, зокрема, зустріч президента Володимира Зеленського з французьким колегою Еммануелем Макроном та з канцлером Німеччини Ангелою Меркель, також із обома європейськими лідерами зустрівся Владімір Путін.

За інформацією "Європейської правди", Меркель також провела короткі координаційні переговори з Макроном.

Лідери спілкуватимуться без преси, журналістам не дозволили бути навіть на початку їхнього спілкування. Вони вирішили не виходити до преси доти, доки не завершиться остання двостороння зустріч – між Зеленським та Путіним, яка відбудеться вже після засідання у форматі "четвірки".

Далі лідери зустрінуться знову, у форматі робочої вечері, та обговорять домовлене.

Наразі очікується, що підсумкова пресконференція почнеться після вечері, о 21:00 за Парижем (22:00 за київським часом).