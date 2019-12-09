В Париже начались переговоры четырех лидеров в нормандском формате

В Елисейском дворце завершились все двусторонние переговоры, которые должны были предшествовать четырехсторонним переговорам в нормандском формате.

Об этом сообщает из Парижа корреспондент "Европейской правды".

Состоялась, в частности, встреча президента Владимира Зеленского с французским коллегой Эммануэлем Макроном и с канцлером Германии Ангелой Меркель, а также с двумя европейскими лидерами встретился Владимир Путин.

По информации "Европейской правды", Меркель также провела короткие координационные переговоры с Макроном.

Лидеры будут общаться без прессы, журналистам не разрешили присутствовать даже в начале их общения. Они решили не выходить к прессе, пока не завершится последняя двусторонняя встреча - между Зеленским и Путиным, которая пройдет уже после заседания в формате "четверки".

Далее лидеры встретятся снова, в формате рабочего ужина, и обсудят договоренности.

Сейчас ожидается, что итоговая пресс-конференция начнется после ужина, в 21:00 по Парижу (22:00 по киевскому времени).