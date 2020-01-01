Кім Чен Ин відмовився від ядерного мораторію: КНДР планує випробувати новітню зброю

Північнокорейський лідер Кім Чен Ин має намір відновити ядерні випробування, знявши мораторій, який діяв з 2018 року.

Про це він заявив 1 січня 2020 року у промові на завершення зустрічі Центрального комітету Корейської робітничої партії – правлячої політичної сили КНДР, тези з якої опублікувала північнокорейська державна інформагенція.

Кім Чен Ин кількаразово наголосив, що вважає винуватцем свого рішення Сполучені штати, які, за його словами, продовжують посилювати Південну Корею та постачати туди новітнє військове обладнання.

"Немає підстав для того, щоб нам в односторонньому порядку дотримуватися наших односторонніх зобов'язань за таких умов", - пояснив лідер КНДР.

Кім Чен Ин, який є верховним головнокомандувачем Північної Кореї, офіційно встановив для держави мету посилення збройних сил та окремо наголосив, що скоро відбудеться випробування нової "стратегічної зброї", хоча одночасно лишив натяк на те, що може погодитися на денуклеаризацію у разі зняття санкцій з Північної Кореї.

Раніше вже повідомлялося про наміри Пхеньяну відновити випробування у рамках своєї ядерної програми, попри одностайні протести світового співтовариства. Дональд Трамп не виключав, що це станеться ще до нового року і заявляв, що США готові до будь-якого "різдвяного подарунка" від КНДР.

Також є дані, що у жовтні КНДР провела випробування балістичної ракети з підводного човна.